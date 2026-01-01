Зеленский о председательстве Кипра в Совете ЕС: ждем сильных решений для Украины

С 1 января 2026 года Кипр начал председательствовать в Совете Евросоюза. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность Украины среди главных приоритетов во время кипрского председательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

Он рассказал о телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, которого поздравил с началом председательства страны в Совете ЕС.

"Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полгода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства", - говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что членство Украины в Европейском Союзе является одной из гарантий безопасности для страны. Он добавил, что Киев со своей стороны "всегда делает все необходимое".