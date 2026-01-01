Зеленский о председательстве Кипра в Совете ЕС: ждем сильных решений для Украины
С 1 января 2026 года Кипр начал председательствовать в Совете Евросоюза. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность Украины среди главных приоритетов во время кипрского председательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
Он рассказал о телефонном разговоре с президентом Кипра Никосом Христодулидисом, которого поздравил с началом председательства страны в Совете ЕС.
"Мы рассчитываем на сильные решения, которые укрепят Украину и всю Европу в течение этих полгода. Важно, чтобы Украина была среди главных приоритетов во время кипрского председательства", - говорится в заявлении президента.
Зеленский отметил, что членство Украины в Европейском Союзе является одной из гарантий безопасности для страны. Он добавил, что Киев со своей стороны "всегда делает все необходимое".
Напомним, в начале декабря Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом сообщил, что в первой половине 2026 года Кипр возьмет на себя председательство в Совете Европейского Союза, сменив Данию.
По словам украинского лидера, это председательство может стать знаковым в контексте открытия переговорных кластеров для Украины.
Отметим, 31 декабря министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос заявил, что его страна во время председательства в Совете Евросоюза принесет "новый подход" как к переговорам о вступлении Украины, так и по другим вопросам, главные из которых - оборона и проблемы миграции.
Кроме того, президент Кипра Никос Христодулис также обещал, что поддержка Украины станет одним из ключевых приоритетов председательства Кипра в Совете Европейского Союза, которое начнется 1 января.