Зеленський про головування Кіпру в Раді ЄС: чекаємо на сильні рішення для України
З 1 січня 2026 року Кіпр почав головувати в Раді Євросоюзу. Український лідер Володимир Зеленський наголосив на важливості України серед головних пріоритетів під час кіпрського головування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.
Він розповів про телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, якого привітав з початком головування країни в Раді ЄС.
"Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування", - йдеться у заяві президента.
Зеленський наголосив, що членство України у Європейському Союзі є однією з гарантій безпеки для країни. Він додав, що Київ зі свого боку "завжди робить все необхідне".
Нагадаємо, на початку грудня Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом повідомив, що в першій половині 2026 року Кіпр перебере на себе головування в Раді Європейського Союзу, змінивши Данію.
За словами українського лідера, це головування може стати знаковим у контексті відкриття переговорних кластерів для України.
Зазначимо, 31 грудня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його країна під час головування в Раді Євросоюзу принесе "новий підхід" як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких - оборона та проблеми міграції.
Крім того, президент Кіпру Нікос Хрістодуліс також обіцяв, що підтримка України стане одним із ключових пріоритетів головування Кіпру у Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня.