Зеленський про головування Кіпру в Раді ЄС: чекаємо на сильні рішення для України

З 1 січня 2026 року Кіпр почав головувати в Раді Євросоюзу. Український лідер Володимир Зеленський наголосив на важливості України серед головних пріоритетів під час кіпрського головування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

Він розповів про телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, якого привітав з початком головування країни в Раді ЄС.

"Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування", - йдеться у заяві президента.

Зеленський наголосив, що членство України у Європейському Союзі є однією з гарантій безпеки для країни. Він додав, що Київ зі свого боку "завжди робить все необхідне".