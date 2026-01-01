ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про головування Кіпру в Раді ЄС: чекаємо на сильні рішення для України

Україна, Четвер 01 січня 2026 18:56
UA EN RU
Зеленський про головування Кіпру в Раді ЄС: чекаємо на сильні рішення для України Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

З 1 січня 2026 року Кіпр почав головувати в Раді Євросоюзу. Український лідер Володимир Зеленський наголосив на важливості України серед головних пріоритетів під час кіпрського головування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

Він розповів про телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, якого привітав з початком головування країни в Раді ЄС.

"Ми розраховуємо на сильні рішення, які зміцнять Україну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед головних пріоритетів під час кіпрського головування", - йдеться у заяві президента.

Зеленський наголосив, що членство України у Європейському Союзі є однією з гарантій безпеки для країни. Він додав, що Київ зі свого боку "завжди робить все необхідне".

Нагадаємо, на початку грудня Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом повідомив, що в першій половині 2026 року Кіпр перебере на себе головування в Раді Європейського Союзу, змінивши Данію.

За словами українського лідера, це головування може стати знаковим у контексті відкриття переговорних кластерів для України.

Зазначимо, 31 грудня міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос заявив, що його країна під час головування в Раді Євросоюзу принесе "новий підхід" як до переговорів про вступ України, так і щодо інших питань, головні з яких - оборона та проблеми міграції.

Крім того, президент Кіпру Нікос Хрістодуліс також обіцяв, що підтримка України стане одним із ключових пріоритетів головування Кіпру у Раді Європейського Союзу, яке розпочнеться 1 січня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Україна Рада Європи Кіпр
Новини
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Командир РДК Капустін живий. ГУР пошило в дурні російські спецслужби (відео)
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем