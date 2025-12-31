ua en ru
Кипр возглавит Совет ЕС с "новым подходом к переговорам": Украина - среди приоритетов

Кипр, Среда 31 декабря 2025 16:11
Кипр возглавит Совет ЕС с "новым подходом к переговорам": Украина - среди приоритетов Фото: министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Кипр, который с 1 января 2026 года возьмет на себя председательство в Европейском Союзе, обещает принести "новый подход" как к переговорам о вступлении Украины, так и по другим вопросам, главные из которых - оборона и проблемы миграции.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос, которого цитирует The Guardian.

Кипр, по словам Комбоса - одно из самых маленьких государств блока. Но со своим председательством в ЕС страна справится дисциплинированно, преданно и с "другим мышлением".

"Мы считаем, что малые государства могут многое предложить в таких ситуациях. Это совсем другой способ мышления, который можно внести, другой подход. Как маленькое государство, мы преданы своему делу. Мы не рассматриваем председательство, как нечто, что мы должны делать; мы хотим сделать это наилучшим образом", - заверил министр.

Комбос пообещал, что внимание ЕС будет оставаться сосредоточенным на Украине, которая уже четыре года ведет войну с российскими агрессорами. Кипр очень хорошо знает, что такое военные конфликты и оккупация - после турецкого вторжения, которое произошло более 50 лет назад.

"Повестка дня справедливо касается Украины, и она такой будет оставаться. Но мы хотим учесть вопросы, касающиеся более широкого региона Ближнего Востока, поскольку мы также рассматриваем Кипр как часть этого региона", - добавил он.

Проблема Турции

При этом в ЕС есть опасения, что Кипр во время председательства будет конфликтовать с Турцией, поскольку на острове существует Турецкая республика Северного Кипра - самопровозглашенное государство, которое признают только в Анкаре.

Однако Комбос, несмотря на блокирование правительством Кипра участия Турции в программе совместных военных закупок ЕС, уверяет, что на этот раз Никосия не станет препятствовать сотрудничеству ЕС и Анкары.

"Президент публично заявил, что хотел бы видеть президента Эрдогана (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, - ред.) на неформальном заседании совета в апреле. Мы не собираемся использовать президентство для нарушения национальных вопросов", - отметил министр.

Напомним, что президент Турции Никос Христодулис также обещал, что поддержка Украины станет одним из ключевых приоритетов председательства Кипра в Совете Европейского Союза, которое начнется 1 января.

В начале декабря президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом отметил, что в первой половине 2026 года Кипр возьмет на себя председательство в Совете Европейского Союза, сменив Данию. По его словам, это председательство может стать знаковым в контексте открытия переговорных кластеров для Украины.

