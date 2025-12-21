Кипр сделает поддержку Украины приоритетом председательства в Совете ЕС

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Кипра Никос Христодулидис написал в Twitter.

По словам Христодулидиса, полномасштабное вторжение России в Украину наглядно продемонстрировало необходимость усиления европейской архитектуры безопасности, оборонной готовности ЕС и его способности защищать собственных граждан и интересы.

"В течение следующих шести месяцев поддержка Украины будет оставаться приоритетом для кипрского председательства. Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Кипр, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, что означает оккупация, что означает нарушение основных принципов и прав", - подчеркнул он.

Также Христодулидис пообещал, что кипрское председательство будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" относительно будущего европейской обороны и реализации "дорожной карты" по достижению оборонной готовности ЕС до 2030 года.

По его словам, Европейский Союз должен действовать решительно и амбициозно, чтобы эффективно ответить на современные вызовы безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом отметил, что в первой половине 2026 года Кипр возьмет на себя председательство в Совете Европейского Союза, сменив Данию. По его словам, это председательство может стать знаковым в контексте открытия переговорных кластеров для Украины.