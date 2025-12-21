ua en ru
Кипр сделает поддержку Украины приоритетом председательства в Совете ЕС

Украина, Воскресенье 21 декабря 2025 12:37
Кипр сделает поддержку Украины приоритетом председательства в Совете ЕС Фото: Никос Христодулидис (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Поддержка Украины станет одним из ключевых приоритетов председательства Кипра в Совете Европейского Союза, которое начнется 1 января.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Кипра Никос Христодулидис написал в Twitter.

По словам Христодулидиса, полномасштабное вторжение России в Украину наглядно продемонстрировало необходимость усиления европейской архитектуры безопасности, оборонной готовности ЕС и его способности защищать собственных граждан и интересы.

"В течение следующих шести месяцев поддержка Украины будет оставаться приоритетом для кипрского председательства. Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Кипр, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, что означает оккупация, что означает нарушение основных принципов и прав", - подчеркнул он.

Также Христодулидис пообещал, что кипрское председательство будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" относительно будущего европейской обороны и реализации "дорожной карты" по достижению оборонной готовности ЕС до 2030 года.

По его словам, Европейский Союз должен действовать решительно и амбициозно, чтобы эффективно ответить на современные вызовы безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом отметил, что в первой половине 2026 года Кипр возьмет на себя председательство в Совете Европейского Союза, сменив Данию. По его словам, это председательство может стать знаковым в контексте открытия переговорных кластеров для Украины.

Никос Христодулидис прибыл в Украину с официальным визитом утром 4 декабря. В Киеве его встретили заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис и посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Во время визита стороны планировали обсудить ряд вопросов двустороннего взаимодействия. В частности, Кипр проявил заинтересованность в развитии сотрудничества с Украиной в оборонной сфере, включая закупку беспилотников и изучением возможностей применения искусственного интеллекта.

