ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Оборона не в приоритете? СМИ узнали программу Кипра на время председательства в Совете ЕС

Кипр, Вторник 21 октября 2025 23:01
UA EN RU
Оборона не в приоритете? СМИ узнали программу Кипра на время председательства в Совете ЕС Фото: Кипр предлагает сосредоточится на укреплении международных партнерств (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Кипр, который не является членом НАТО, но входит в Евросоюз, с января будет председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев. Согласно программе страны, внимание к вопросам обороны будет уменьшено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

В документе определены приоритеты, которыми будет руководствоваться Кипр во время своего председательства в Совете. Он примет шестимесячное ротационное председательство после Дании.

После полномасштабного вторжения в Украину оборона занимала центральное место в Совете по иностранным делам (FAC). Однако в новом проекте вступительных замечаний к разделу о FAC оборона не упоминается.

Зато Совет по иностранным делам сосредоточится на "укреплении международных партнерств для защиты общих ценностей и содействия продвижению мира и процветания во всем мире". Для сравнения, Дания сделала усилия Европы по усилению безопасности главным приоритетом FAC.

В ответ на запрос Euractiv постоянное представительство Кипра в ЕС сообщило, что программа находится на ранней стадии технической разработки и не является окончательной.

Смещение от России

В программе Кипра предполагается региональный сдвиг от России к Средиземноморью. Всего в документе лишь 11 раз упоминается слово "оборона", по сравнению с 32 упоминаниями в приоритетах текущего председательства. В ближайшие недели чиновники могут добавить в проект дополнительные положения.

"Проект будет представлен политическому руководству для окончательного утверждения в конце ноября и представлен в середине декабря", - заявил представитель кипрского президентства.

Оборона в планах Кипра

Будущее кипрское президентство сосредоточится на реализации недавно обнародованной Дорожной карты оборонной готовности. Она направлена на развитие оборонной промышленности Европы до 2030 года, и использовании кредитов SAFE на сумму 150 млн евро для закупок в оборонной сфере.

Кипрское председательство также будет способствовать окончательному утверждению "Дорожной карты ЕС-НАТО" для укрепления сотрудничества с Трансатлантическим альянсом, хотя не совсем понятно, что это означает. Постоянное представительство Кипра в ЕС отказалось комментировать ее детали.

Кроме того, Кипр подчеркивает роль морской безопасности. Президентство "будет предоставлять приоритет безопасности критически важных морских путей как ключевому элементу устойчивости ЕС и защиты цепей поставок".

В проекте предусматривается сосредоточение на операциях в Восточном Средиземноморье и Красном море. В то же время в нем не упоминается Балтийское море, которое стало главным транзитным узлом для "теневого флота" России.

Напомним, 23-24 октября состоится заседание Европейского Совета, на котором лидеры европейских стран рассмотрят вопрос "репарационного кредита" для Украины. В случае, если они придут к согласию, план кредита представят уже в ближайшие недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Кипр
Новости
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
США и Россия приостановили подготовку к встрече Трампа и Путина, - NBC News
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию