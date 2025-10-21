Оборона не в приоритете? СМИ узнали программу Кипра на время председательства в Совете ЕС

Кипр, который не является членом НАТО, но входит в Евросоюз, с января будет председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев. Согласно программе страны, внимание к вопросам обороны будет уменьшено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

В документе определены приоритеты, которыми будет руководствоваться Кипр во время своего председательства в Совете. Он примет шестимесячное ротационное председательство после Дании.

После полномасштабного вторжения в Украину оборона занимала центральное место в Совете по иностранным делам (FAC). Однако в новом проекте вступительных замечаний к разделу о FAC оборона не упоминается.

Зато Совет по иностранным делам сосредоточится на "укреплении международных партнерств для защиты общих ценностей и содействия продвижению мира и процветания во всем мире". Для сравнения, Дания сделала усилия Европы по усилению безопасности главным приоритетом FAC.

В ответ на запрос Euractiv постоянное представительство Кипра в ЕС сообщило, что программа находится на ранней стадии технической разработки и не является окончательной.

Смещение от России

В программе Кипра предполагается региональный сдвиг от России к Средиземноморью. Всего в документе лишь 11 раз упоминается слово "оборона", по сравнению с 32 упоминаниями в приоритетах текущего председательства. В ближайшие недели чиновники могут добавить в проект дополнительные положения.

"Проект будет представлен политическому руководству для окончательного утверждения в конце ноября и представлен в середине декабря", - заявил представитель кипрского президентства.

Оборона в планах Кипра

Будущее кипрское президентство сосредоточится на реализации недавно обнародованной Дорожной карты оборонной готовности. Она направлена на развитие оборонной промышленности Европы до 2030 года, и использовании кредитов SAFE на сумму 150 млн евро для закупок в оборонной сфере.

Кипрское председательство также будет способствовать окончательному утверждению "Дорожной карты ЕС-НАТО" для укрепления сотрудничества с Трансатлантическим альянсом, хотя не совсем понятно, что это означает. Постоянное представительство Кипра в ЕС отказалось комментировать ее детали.

Кроме того, Кипр подчеркивает роль морской безопасности. Президентство "будет предоставлять приоритет безопасности критически важных морских путей как ключевому элементу устойчивости ЕС и защиты цепей поставок".

В проекте предусматривается сосредоточение на операциях в Восточном Средиземноморье и Красном море. В то же время в нем не упоминается Балтийское море, которое стало главным транзитным узлом для "теневого флота" России.