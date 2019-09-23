Зеленський на Генасамблеї ООН: головне

Володимир Зеленський знаходиться з візитом в США з 23-го по 26 вересня. У рамках поїздки він візьме участь у сесії Генеральної асамблеї ООН і проведе зустріч з Дональдом Трампом. Що відомо про виступ президента України на засіданні ГА ООН і всі подробиці поїздки в США - в матеріалі РБК-Україна.

Виступ Зеленського на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН

17 вересня 2019 року відкрилася чергова сесія Генеральної асамблеї ООН. Українську делегацію на заходах в Нью-Йорку очолює міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Також 23 вересня в США вирушив президент Володимир Зеленський.

На сайті глави держави повідомляється, що Зеленський виступить на загальних дебатах 74-ї сесії Генасамблеї, а також візьме участь у Саміті щодо цілей в області сталого розвитку.

У програмі політичного форуму щодо цілей сталого розвитку виступ Зеленського заплановано на 24 вересня з 17:05 до 18:00 (00:05 25 вересня за київським часом).

Президент України буде одним із спікерів діалогу лідерів країн на тему "Мегатенденції, що впливають на досягнення цілей в області сталого розвитку".

Крім того, на 74-й сесії Генасамблеї ООН відбудеться обговорення питання відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Відповідний пункт "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України" було внесено до порядку денного під час голосування генерального комітету ГА ООН 16 вересня.

Зустріч Зеленського та Трампа в рамках Генасамблеї ООН

Під час робочого візиту до США Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Двосторонні переговори глав держав відбудуться 25 вересня. Дату зустрічі підтвердили в Білому домі і повідомили про те, які питання будуть обговорюватися лідерами України і США.

Зокрема, Трамп має намір привітати Зеленського з перемогою на виборах та з його зусиллями по реформуванню корупції в Україні. Також президенти обговорять співпрацю у сферах енергетики, торгівлі та подальші реформи економіки України.

За заявою спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера, від зустрічі Зеленського та Трампа слід очікувати підтвердження підтримки України та процесу реформ.

Участь України в 73-й сесії Генасамблеї ООН

В 2018 році українську делегацію на сесії Генеральної асамблеї ООН очолював Петро Порошенко.

Головними темами виступу президента були питання безпеки, гуманітарна ситуація на Донбасі і перспективи розгортання багатонаціональної миротворчої місії на сході України під егідою ООН.

Також на Генасамблеї в Нью-Йорку Порошенко передав генсеку ООН ноту про розірвання Договору про дружбу з РФ, в якій були детально обґрунтовані всі порушення Росією положень даного договору. Варто зазначити, що Договір про дружбу втратив чинність з 1 квітня 2019 року.

Крім того, під час своєї промови на 73-й сесії ГА в Нью-Йорку Порошенко закликав Організацію Об'єднаних націй активізувати і посилити роль Генеральної Асамблеї у сфері міжнародного миру і безпеки.