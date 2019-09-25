Зеленський в ООН розповів про втрати на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назвав своїм завданням завершення війни на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що більше 13 тисяч людей загинули на Донбасі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як заявив президент, його завданням є завершення війни на Донбасі.

"5 років триває війна, 5 років, як Росія анексувала Крим. Понад 13 тисяч загиблих, 30 тисяч поранених, 1,5 млн переселенців. Щороку ці цифри звучать тут, щороку ці цифри зростають", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський зараз знаходиться з візитом в США з 23-го по 26 вересня. Саме сьогодні він має зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялось, держсекретар США Майк Помпео 24 вересня отримав дозвіл на оприлюднення стенограми переговорів Зеленського і Трампа. Доти США не могли публікувати розшифровку, оскільки в розмові є також конфіденційна інформація. Представники адміністрації американського президента уже намагалися перешкодити Трампу зустрітися з українським президентом.

Крім того, вчора Зеленський провів короткі переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляли джерела РБК-Україна, Лавров сам звернувся до Зеленского.

Зеленський та Лавров обговорили нормандський формат. В Офісі президента зазначили, що розмова відбулась вчора на прийомі.