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Зеленський зустрівся з президентом Румунії

Новини » Політика    25.09.2019 - 18:33
Зеленський зустрівся з президентом Румунії
Фото: Зеленський і Йоханнис (president.gov.ua)

Зеленський і Йоханнис обговорили співпрацю в енергетичній та торговельній сферах

Президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту до США для участі в Генасамблеї ООН зустрівся з Президентом Румунії Клаусом Йоханнисом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Під час зустрічі президенти обговорили співпрацю в енергетичній і торгово-економічній сферах.

"Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - заявив Зеленський.

Зеленський подякував Румунії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Також президенти України та Румунії домовилися про обмін візитами найближчим часом.

"Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на вищому рівні", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Генасамблеї ООН Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. В Офісі президента повідомили, що під час зустрічі Зеленський і Лавров обговорили нормандський формат.

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