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Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа

Новини » Політика    24.09.2019 - 20:08
Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Зеленський зустрівся з Конте на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський в рамках участі у Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку провів зустріч з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, де обговорив питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський запропонував створити спільну слідчу групу для з'ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Рокелле.

"Глава держави наголосив, що чекає всебічного і об'єктивного розгляду цієї справи, і запропонував створити спільну слідчу групу для з'ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Рокелле", - повідомили в Офісі президента.

Також під час зустрічі сторони обговорили активізацію співробітництва між країнами в інвестиційній сфері.

Зеленський обговорив з прем'єром Італії справу Марківа

Фото: Джузеппе Конте і Володимир Зеленський (president.gov.ua)

"Володимир Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема порти, і акцентував увагу на проведенні великої приватизації в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, прем'єр Італії зазначив, що санкції з Росії не можуть бути зняті, поки не відновлена територіальна цілісність і суверенітет України.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський запросив Джузеппе Конте здійснити візит в Україну.

Нагадаємо, також 24 вересня Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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