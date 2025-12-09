ua en ru
Безопасность Украины должна быть обеспечена, как первая линия обороны для нашего союза, - глава ЕК

Вторник 09 декабря 2025 03:10
UA EN RU
Безопасность Украины должна быть обеспечена, как первая линия обороны для нашего союза, - глава ЕК Фото: президент Владимир Зеленский на встрече в Брюсселе (x.com/vonderleyen)
Автор: Маловичко Юлия

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что безопасность Украины должна быть обеспечена, поскольку в долгосрочной перспективе - это первая линия обороны для Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ЕК в соцсети Х.

"Поскольку мирные переговоры продолжаются, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши финансовые предложения уже вынесены на обсуждение. Цель - сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров". - написала фон дер Ляйен.

По ее словам, она, а также генсек НАТО Марк Рютте и президент Евросовета Антониу Кошта подтвердили президенту Владимиру Зеленскому, что ЕС остается твердым в своей позиции и преданным своим принципам.

"Суверенитет Украины должен быть гарантирован и соблюден. Безопасность Украины должна быть обеспечена - в долгосрочной перспективе, как первая линия обороны для нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений с
Генеральным секретарем НАТО Марко Рютте", - добавила глава ЕК.

В итоге она заключила, что Европа и в дальнейшем будет делать свой вклад в усилия, направленные на справедливый и длительный мир в Украине.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь заявил, что имел "хорошие дискуссии" с Зеленским и лидерами ЕС "в поддержку дальнейшего прогресса на пути к справедливому и прочному миру в Украине".

Напомним, Зеленский в Брюсселе провел встречу с европейскими лидерами, на которой обсуждались гарантии безопасности, укрепление обороны Украины и шаги для установления мира. Также президент рассказал партнерам о ходе переговоров с американской стороной, а именно о мирном плане.

Отметим, что Украина 9 декабря подготовит мирный план, после чего отправит его в Соединенные Штаты.

