Зеленський: ми вже на фініші узгодження режиму тиші на Донбасі

У перемовинах щодо тиші на Донбасі сторони знаходяться на фінальній стадії узгодження. Також можлива зустріч президента України Володимира Зеленського із лідером РФ Володимиром Путіним .

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу під час візиту на Чорнобильську АЕС.

Зеленський також вважає ймовірним, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним має відбутися. Він вже доручив офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента РФ.

"Я вважаю, що ми вже на фініші до цього узгодження (тиші на Донбасі, - ред.)", - сказав Зеленський, відповідаючи на відповідне питання.

Раніше Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.

Водночас в офісі президента заявили, що не мають наміру запрошувати президента РФ Путіна до Києва.

Зазначимо, минулого тижня Зеленський запропонував провести Путіну зустріч на Донбасі. У Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.

При цьому український лідер зазначав, що не збирається вести переговори з ватажками "ЛДНР".