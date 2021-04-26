Зеленський: ми вже на фініші узгодження режиму тиші на Донбасі

У перемовинах щодо тиші на Донбасі сторони знаходяться на фінальній стадії узгодження. Також можлива зустріч президента України Володимира Зеленського із лідером РФ Володимиром Путіним.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу під час візиту на Чорнобильську АЕС.
"Я вважаю, що ми вже на фініші до цього узгодження (тиші на Донбасі, - ред.)", - сказав Зеленський, відповідаючи на відповідне питання.
Зеленський також вважає ймовірним, що його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним має відбутися. Він вже доручив офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента РФ.
Раніше Зеленський підтвердив готовність до зустрічі з Путіним. При цьому, за його словами, місце такої зустрічі не має значення.
Водночас в офісі президента заявили, що не мають наміру запрошувати президента РФ Путіна до Києва.
Зазначимо, минулого тижня Зеленський запропонував провести Путіну зустріч на Донбасі. У Кремлі заявили, що для зустрічі повинні бути передумови. Крім того, в Росії сприйняли цю заяву Зеленського як піар-хід.
При цьому український лідер зазначав, що не збирається вести переговори з ватажками "ЛДНР".