Зеленський: дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження
Президенту України Володимиру Зеленському дуже не хочеться, щоб Донбас перетворився на зону відчуження. За його словами, на сьогодні є можливість зробити все, щоб попередити таку трагедію.
Про це він заявив на заходах з приводу 35-их роковин трагедії на Чорнобильській АЕС.
Зокрема, він зазначив, що наслідки катастрофи на ЧАЕС ліквідували представники всіх народів СРСР.
"Були українці і, якщо ми проводимо паралель, були російські люди. Але тоді наші народи були по один бік - проти цієї трагедії. Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми по різні боки", - зазначив Зеленський.
За його словами, результатом трагедії стала Зона відчуження - місце, де немає життя.
"І наше завдання, як держави, зробити все, щоб відродити життя. Але скільки років минуло? І дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія. Щоб Донбас перетворився на зону відчуження", - додав президент.
Зеленський також зазначив, що якщо на сьогодні немає машини часу, щоб попередити катастрофу на ЧАЕС, то є можливість сьогодні робити все, щоб попередити трагедію на окупованому Донбасі.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, його зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним щодо Донбасу відбудеться, і все до цього нібито йде.
Він також говорив, що не збирається вести переговори з ватажками " ЛДНР".