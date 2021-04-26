У Путіна виключили зміну мінських угод. На цьому наполягає Зеленський
Російська Федерація виключає можливість змінити мінські угоди щодо мирного врегулювання на Донбасі. Хоча на цьому, зокрема, наполягає президент України Володимир Зеленський.
Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".
За його словами, заява Зеленського про необхідність змінити мінські угоди і розширити число учасників переговорів в нормандському форматі за рахунок залучення США, Британії та Канади є "тривожним сигналом".
"Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація. Це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити. А його видозмінити, що не поклавши йому кінець, просто неможливо", - зазначив Пєсков.
Нагадаємо, раніше Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що мінський процес має служити цілям теперішнього, а не минулого.
"Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, тому що ми втрачаємо людей щодня", - сказав Зеленський.
До цього віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що президент Росії Володимир Путін пропозицією Зеленському вести переговори з "ЛДНР" фактично визнав їх і вивів Росію з мінських угод.