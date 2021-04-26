У Путіна виключили зміну мінських угод. На цьому наполягає Зеленський

Російська Федерація виключає можливість змінити мінські угоди щодо мирного врегулювання на Донбасі . Хоча на цьому, зокрема, наполягає президент України Володимир Зеленський.

За його словами, заява Зеленського про необхідність змінити мінські угоди і розширити число учасників переговорів в нормандському форматі за рахунок залучення США, Британії та Канади є "тривожним сигналом".

"Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація. Це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити. А його видозмінити, що не поклавши йому кінець, просто неможливо", - зазначив Пєсков.