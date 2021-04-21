У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
У президента РФ Володимира Путіна відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися на Донбасі. У Кремлі вважають, що для цього потрібні передумови.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".
Він повідомив, що Путіну доповіли про пропозицію Зеленського.
"Для зустрічі Путіна з Зеленським повинні бути передумови", - заявив Пєсков.
При цьому офіційних запитів від Зеленського на зустріч з Путіним останнім часом не було, заявили в адміністрації російського президента.
Пєсков зазначив, що немає впевненості, чи ознайомився Путін з пропозицією Зеленського через підготовку до послання і робочі зустрічі.
Раніше заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що пропозиція Зеленського - "це заяви хорошого актора". Він не вбачає в ньому смислового навантаження.
Зазначимо, Зеленський у відеозверненні звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітися на Донбасі.
Нагадаємо, Путін пригрозив країнам в разі перетину "червоної межі" Росії.
Також у своєму зверненні Путін згадав і про Україну, а саме про Віктора Януковича.
Втім, він мало говорив про Україну. Також президент РФ не відповів на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі.