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Зеленський про переговори з "ЛДНР": я не збираюся розмовляти з терористами

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 11:33
Зеленський про переговори з "ЛДНР": я не збираюся розмовляти з терористами Фото: президент України Володимир Зеленський (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський відкидає пропозицію російського президента Володимира Путіна обговорювати питання війни на Донбасі з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік". Він не має наміру вести переговори з терористами.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

"Я не збираюся розмовляти з терористами, і на моєму місці це просто неможливо", - зазначив Зеленський.

Водночас він прокоментував реакцію Заходу на стягування російських військ до кордонів України притому, що фактично заклик Києва до надання плану дій щодо членства в НАТО залишився без уваги.

"Якщо ви запитаєте мене, чи хочу я більшого, звичайно, я можу відверто сказати, що хочу", - додав президент.

Нагадаємо, минулого тижня Путін, коментуючи пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі, заявив, що український лідер повинен спочатку провести переговори з ватажками "ЛДНР".

Через кілька годин ватажки Денис Пушилін і Леонід Пасічник записали відеозвернення, в яких підтвердили готовність до розмови з Зеленським на лінії розмежування. Однак українська сторона виключає такий формат.

Пізніше російський парламентер у нормандському форматі Дмитро Козак запропонував провести зустріч політичних радників на Донбасі теж за участю "ЛДНР". Він також висловив здивування позицією Києва, оскільки в робочих підгрупах ТКГ і так нібито 99% дискусій ведеться безпосередньо між українською делегацією і представниками окупантів.

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