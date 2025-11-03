Зеленский о европейской мирной инициативе: конкретного плана пока нет

По его словам, пока существуют лишь отдельные идеи и предложения от различных европейских сторон.

"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.

Он также выразил недоумение из-за заявлений о якобы участии России в возможных переговорах.

"Странно слышать, что Россия сидит за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить ее к этому", - подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что любые дальнейшие инициативы по миру должны обсуждаться при участии США, поскольку без американской политической и военной поддержки переход к дипломатическому этапу невозможен.

"Наша позиция такова: сейчас идут консультации между советниками, есть несколько параллельных разговоров, но никакого готового плана пока нет. Если Европа наработает конкретное предложение, мы будем согласовывать его с США, ведь у них свое видение", - добавил президент.