Зеленский о европейской мирной инициативе: конкретного плана пока нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что не видел ни одного согласованного "европейского мирного плана из 12 пунктов", о котором в последнее время говорят в медиа.
Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
По его словам, пока существуют лишь отдельные идеи и предложения от различных европейских сторон.
"Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию", - сказал Зеленский.
Он также выразил недоумение из-за заявлений о якобы участии России в возможных переговорах.
"Странно слышать, что Россия сидит за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить ее к этому", - подчеркнул глава государства.
Зеленский подчеркнул, что любые дальнейшие инициативы по миру должны обсуждаться при участии США, поскольку без американской политической и военной поддержки переход к дипломатическому этапу невозможен.
"Наша позиция такова: сейчас идут консультации между советниками, есть несколько параллельных разговоров, но никакого готового плана пока нет. Если Европа наработает конкретное предложение, мы будем согласовывать его с США, ведь у них свое видение", - добавил президент.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, Украина вместе с европейскими партнерами разрабатывает мирную инициативу из двенадцати ключевых пунктов.
Координацию процесса, по предварительным планам, должна осуществлять специально созданная мирная комиссия, которую возглавит президент США Дональд Трамп. В то же время пока неизвестно, получила ли эта инициатива официальную поддержку Вашингтона.
Зеленский недавно подтвердил, что в конце недели советники от Украины и стран ЕС проведут встречу для детального обсуждения путей завершения российской агрессии.
По данным РБК-Украина, дальнейший прогресс в формировании окончательного плана мира для Украины в значительной степени будет зависеть от результатов переговоров между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, которые состоялись 30 октября.
А вот глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина и ее союзники совместно разрабатывают мирный план, это будет единый документ. По его словам, альтернативных "планов" от отдельных стран не существует.