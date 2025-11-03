Зеленський про мирну ініціативу: конкретного плану поки немає

За його словами, поки що існують лише окремі ідеї та пропозиції від різних європейських сторін.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання. Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав Зеленський.

Він також висловив подив через заяви про нібито участь Росії у можливих переговорах.

"Дивно чути, що Росія сидить за столом перемовин, адже зараз ні один європейський лідер чи президент США не може змусити її до цього", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що будь-які подальші ініціативи щодо миру мають обговорюватися за участі США, оскільки без американської політичної та військової підтримки перехід до дипломатичного етапу неможливий.

"Наша позиція така: зараз тривають консультації між радниками, є кілька паралельних розмов, але жодного готового плану поки немає. Якщо Європа напрацює конкретну пропозицію, ми будемо узгоджувати її зі США, адже в них своє бачення", - додав президент.