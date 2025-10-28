ua en ru
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник

Киев, Вторник 28 октября 2025 23:01
UA EN RU
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Разработка плана завершения войны в Украине в значительной степени зависит от результатов встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с процессом подготовки.

По словам собеседника издания, какого-либо конкретного дедлайна или количества пунктов, которые будут в этом плане, не предусмотрено.

Источник отметил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может как принести конкретные результаты в контексте Украины, так и обойтись без таковых. И согласно с этим придется корректировать общие украино-европейские планы.

Собеседник также уточнил, что ответственным за подготовку плана с украинской стороны является руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Стоит заметить, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в четверг, 30 октября. Детальнее о том, что она значит для Украины, - в материале РБК-Украина.

План завершения войны

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало о том, что Украина совместно с европейскими партнерами готовит план завершения войны из 12 пунктов.

Такой план, как писало издание, предусматривает прекращение боевых действий по линии фронта, обмен пленными, возвращение депортированных украинских детей, а также дальнейшие переговоры по поводу территорий.

При этом предлагается, чтобы реализацию плана обеспечила комиссия под председательством президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от европейских стран есть предложения, которые касаются мирного плана.

Глава государства объяснил, что такая инициатива предусматривает в первую очередь прекращение огня. При этом вчера, 27 октября, Зеленский подчеркнул, что план должны подготовить в течение семи-десяти дней.

Также сегодня, 28 октября, Зеленский заявил, что в конце этой недели пройдет встреча советников Украины и лидеров стран ЕС, на которой будет обсуждаться план завершения войны.

