План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
Разработка плана завершения войны в Украине в значительной степени зависит от результатов встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.
Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с процессом подготовки.
По словам собеседника издания, какого-либо конкретного дедлайна или количества пунктов, которые будут в этом плане, не предусмотрено.
Источник отметил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может как принести конкретные результаты в контексте Украины, так и обойтись без таковых. И согласно с этим придется корректировать общие украино-европейские планы.
Собеседник также уточнил, что ответственным за подготовку плана с украинской стороны является руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Стоит заметить, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в четверг, 30 октября. Детальнее о том, что она значит для Украины, - в материале РБК-Украина.
План завершения войны
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало о том, что Украина совместно с европейскими партнерами готовит план завершения войны из 12 пунктов.
Такой план, как писало издание, предусматривает прекращение боевых действий по линии фронта, обмен пленными, возвращение депортированных украинских детей, а также дальнейшие переговоры по поводу территорий.
При этом предлагается, чтобы реализацию плана обеспечила комиссия под председательством президента США Дональда Трампа.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от европейских стран есть предложения, которые касаются мирного плана.
Глава государства объяснил, что такая инициатива предусматривает в первую очередь прекращение огня. При этом вчера, 27 октября, Зеленский подчеркнул, что план должны подготовить в течение семи-десяти дней.
Также сегодня, 28 октября, Зеленский заявил, что в конце этой недели пройдет встреча советников Украины и лидеров стран ЕС, на которой будет обсуждаться план завершения войны.