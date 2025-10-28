Зеленский анонсировал встречу советников Украины и ЕС для обсуждения плана завершения войны

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

"Во время "коалиции решительных" европейские лидеры сказали, что они хотели бы также вместе с нами продемонстрировать их видение быстрых лет. Это не план окончания войны, потому что вы знаете, что прежде всего нужно прекращение огня", - сказал Зеленский.

По его словам, это план, с которого начинается дипломатия, и в принципе он является основным.

"Я понимаю это прекрасно и все понимают, что после прекращения огня возобновить агрессию, если есть сильные гарантии безопасности будет России очень сложно. Поэтому этот план примерно на это и сфокусирован. Я думаю в ближайшие дни советники наши встретятся. Мы договаривались примерно в пятницу субботу и будут обсуждать черты этого плана", - добавил президент.