Украина и европейские партнеры готовят план прекращения войны по линии фронта, - Bloomberg

Украина совместно с европейскими союзниками разрабатывает план прекращения войны по текущей линии фронта. Он состоит из 12 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным источников издания, реализацией предложенного плана займется мирная комиссия под председательством президента США Дональда Трампа.

План предусматривает, что после того как Россия согласится на прекращение огня и обе стороны зафиксируют территориальные линии, будет проведено возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен военнопленными.

Кроме того, Украина получит гарантии безопасности, финансирование на восстановление разрушений и ускоренный путь к вступлению в Европейский союз.

В то же время, как пишет Bloomberg, санкции против России будут постепенно смягчаться, но около 300 миллиардов долларов замороженных активов банка будут возвращены только после согласия Москвы участвовать в послевоенном восстановлении Украины. В случае новой агрессии ограничения вновь вступят в силу.

Также, согласно плану, Киев и Москва начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, при этом ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими.

Детали плана все еще уточняются и могут измениться, а реализация потребует поддержки со стороны Вашингтона. При этом европейские официальные лица планируют поездку в США на этой неделе для обсуждения плана. Предложение соответствует недавним призывам Трампа заморозить конфликт на текущих позициях до начала переговоров.