Украина и европейские партнеры готовят план прекращения войны по линии фронта, - Bloomberg
Украина совместно с европейскими союзниками разрабатывает план прекращения войны по текущей линии фронта. Он состоит из 12 пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, реализацией предложенного плана займется мирная комиссия под председательством президента США Дональда Трампа.
План предусматривает, что после того как Россия согласится на прекращение огня и обе стороны зафиксируют территориальные линии, будет проведено возвращение всех депортированных детей в Украину и обмен военнопленными.
Кроме того, Украина получит гарантии безопасности, финансирование на восстановление разрушений и ускоренный путь к вступлению в Европейский союз.
В то же время, как пишет Bloomberg, санкции против России будут постепенно смягчаться, но около 300 миллиардов долларов замороженных активов банка будут возвращены только после согласия Москвы участвовать в послевоенном восстановлении Украины. В случае новой агрессии ограничения вновь вступят в силу.
Также, согласно плану, Киев и Москва начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, при этом ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими.
Детали плана все еще уточняются и могут измениться, а реализация потребует поддержки со стороны Вашингтона. При этом европейские официальные лица планируют поездку в США на этой неделе для обсуждения плана. Предложение соответствует недавним призывам Трампа заморозить конфликт на текущих позициях до начала переговоров.
Призыв Трампа
Напомним, в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом 16 октября у американского лидера были переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Сразу после встречи с Зеленским Трамп призвал Украину и Россию остановиться там, где они сейчас стоят. Он также добавил, что пусть обе стороны объявят о своей победе.
Россия уже отвергла такое предложение Трампа. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва не хочет перемирия.