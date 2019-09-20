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Зеленський ще не подав в Раду пропозиції щодо нової ЦВК

Новини » Політика    20.09.2019 - 13:17
Зеленський ще не подав в Раду пропозиції щодо нової ЦВК
Фото: Центральна виборча комісія (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент наразі чекає пропозиції від Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський досі не направив парламенту подання про призначення нової Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це заявив голова фрації "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначається, що парламент наразі чекає пропозиції від Офісу президента.

"Парламент чекає пропозиції від Офісу президента і потім буде голосувати. Зараз не надходили такі пропозиції", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, Зеленський просив Верховну раду розпустити ЦВК. Подання Зеленського вже передали профільному комітету. Найближчим часом комітет збереться на засідання з цього приводу. Передбачається, що розпуск ЦВК аргументовано низкою порушень на президентських і парламентських виборах.

Підкреслимо, 13 вересня Рада схвалила розпуск ЦВК, за це рішення проголосував 341 депутат при 300 мінімально необхідних.

Як повідомляє РБК-Україна, Верховна рада призначила нинішній склад Центральної виборчої комісії 20 вересня 2018 року. До складу ЦВК, який розширили до 17 учасників, увійшли Тетяна Сліпачук (очолила Центрвиборчком), Наталія Бернацька (стала секретарем), Євген Радченко, Алла Басалаєва, Михайло Бербенський, Андрій Євстігнєєв, Ірина Єфремова, Ольга Желтова, Олег Конопольський, Світлана Кустова, Ольга Лотюк, Віталій Плукарь, Леонтій Шепілов і Тетяна Юзькова.

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Новини України Володимир ЗеленськийЦентральна виборча комісія
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