Членів нового ЦВК обиратимуть за квотним принципом, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (facebook.com david braun)

У майбутній склад ЦВК буде обрано 17 членів

Членів нового Центрвиборчкому обиратимуть за квотним принципом. Про це у кулуарах Верховної ради заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у майбутній склад ЦВК буде обрано 17 членів.

"Нічого поза правилами, які вже є, нічого не планувалось. Буде здається, що 17… Згідно за законом, є квотний принцип розподілу", - зазначив парламентар.

Як писало РБК-Україна з посиланням на свої джерела, на посаду голови Центральної виборчої комісії розглядають три кандидатури - Аліну Загоруйко, Вадима Галайчука і Сергія Кальченка. Так, це діючі депутати від "Слуги народу", яких фракція може запропонувати на посади в Центрвиборчком. При цьому, за інформацією РБК-Україна, Кальченко має високі високі шанси очолити ЦВК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може запропонувати Верховній раді кандидатури до нового складу Центральної виборчої комісії уже на цьому пленарному тижні.

Підкреслимо, 13 вересня Рада схвалила розпуск ЦВК, за це рішення проголосував 341 депутат при 300 мінімально необхідних.