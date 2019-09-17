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На посаду голови ЦВК розглядають три кандидатури

Новини » Політика    17.09.2019 - 09:58
На посаду голови ЦВК розглядають три кандидатури
Фото: Центрвиборчком (РБК-Україна)

Сергій Кальченко має високі шанси очолити ЦВК

На посаду голови Центральної виборчої комісії розглядають три кандидатури - Аліну Загоруйко, Вадима Галайчука і Сергія Кальченка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела.

Як наголошується, це діючі депутати від "Слуги народу", яких фракція може запропонувати на посади в Центрвиборчком. При цьому, за інформацією РБК-Україна, Кальченко має високі шанси очолити ЦВК.

"Я питав і в Аліни Загоруйко, у Галайчука Вадима, чи бачать вони себе у Центральній виборчій комісії. Вони мені не дали конкретної відповіді з цього приводу. Коли партія буде визначатися з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка, хорошого експерта з конституційного права, експерта Венеціанської комісії", - повідомив заступник комітету з питань організації державної влади, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський може запропонувати Верховній раді кандидатури до нового складу Центральної виборчої комісії вже на цьому пленарному тижні.

РБК-Україна писало, що 13 вересня Верховна Рада постановила розпустити Центральну виборчу комісію, за це рішення проголосував 341 депутат при мінімально необхідних 300.

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