Зеленский упрекнул Китай: призыв к миру не мешает говорить с Путиным о долголетии

"Наверное, есть возможность и у Китая, чтобы россияне прекратили убивать. Но мир не увидел желания Китая реализовать это. Китай призвал к прекращению огня и к нерасширению войны, но Путин ничего не сделал", - сказал Зеленский.

По словам президента, это не мешает Китаю "гостеприимно принимать российского диктатора Владимира Путина, и говорить с ним о самом главном - долголетии".

"Возможно у Путина есть определенное уважение к Индии, его слова об этом вроде бы свидетельствуют, но и призывы Индии к прекращению войны, заявления, что наш век - не время для войны - Россия тоже проигнорировала", - отметил Зеленский.

Он акцентировал, что это касается всех в мире. Кто бы это ни был, россияне не прекращают убивать.

"Но долго ли может сохраняться внимание Америки и Трампа к этой войне и необходимости ее завершения, долго ли Америка будет поддерживать нашу защиту от российских ударов. Закроет ли глаза мир на то, что Путин хочет и дальше воевать. А он хочет. Не сомневаюсь, что Путин искал ответы на эти и другие подобные вопросы. То, что он выбрал продолжение войны, четко говорит, какой его ответ", - говорит Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Путин не верит в Америку, в Европу, в Запад, именно поэтому Россия воюет.

"Путин верит в Китай, Иран, КНДР и поэтому он ищет стратегических соглашений именно там. Путин делает ставку на то, что деньги подточат все вещи. Он верит, что деньги позволят ему купить себе прощение за все. В принципе, это и есть его план. Попытка купить прощение и продолжать войну. Вопрос главный - кто покупатель", - добавил президент.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Напомним, что Китай не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину и продолжает глобальное сотрудничество с государством-агрессором.

Официальный Пекин осторожно комментирует путинскую войну против украинцев, призывая постоянно "обе" стороны к "диалогу" и урегулированию "конфликта". Именно так Китай называет агрессивную войну РФ против Украины.