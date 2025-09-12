Зеленський дорікнув Китаю: заклик до миру не заважає говорити з Путіним про довголіття

"Напевно, є можливість і в Китаю, щоб росіяни припинили вбивати. Але світ не побачив бажання Китаю реалізувати це. Китай закликав до припинення вогню та до нерозширення війни, але Путін нічого не зробив", - сказав Зеленський.

За словами президента, це не заважає Китаю "гостинно приймати російського диктатора Володимира Путіна, та говорити з ним про найголовніше - довголіття".

"Можливо у Путіна є певна повага до Індії, його слова про це начебто свідчать, але і заклики Індії до припинення війни, заяви, що наше століття - не час для війни - Росія теж проігнорувала", - зазначив Зеленський.

Він акцентував, що це стосується всіх у світі. Хто б це не був, росіяни не припиняють вбивати.

"Але чи довго може зберігатися увага Америки та Трампа до цієї війни і необхідності її завершення, чи довго Америка буде підтримувати наш захист від російських ударів. Чи заплющить очі світ на те, що Путін хоче і далі воювати. А він хоче. Не сумніваюсь, що Путін шукав відповіді на ці та інші подібні питання. Те, що він обрав продовження війни, чітко говорить, яка його відповідь", - говорить Зеленський.

Глава держави наголосив, що Путін не вірить в Америку, в Європу, в Захід, саме тому Росія воює.

"Путін вірить в Китай, Іран, КНДР і тому він шукає стратегічних угод саме там. Путін робить ставку на те, що гроші підточать усі речі. Він вірить, що гроші дозволять йому купить собі пробачення за все. В принципі, це і є його план. Спроба купити пробачення і продовжувати війну. Питання головне - хто покупець", - додав президент.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, що Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну та продовжує глобальну співпрацю з державою-агресором.

Офіційний Пекін обережно коментує путінську війну проти українців, закликаючи постійно "обидві" сторони до "діалогу" та врегулювання "конфлікт". Саме так Китай називає агресивну війну РФ проти України.