Зеленский допустил развитие мирного плана США: о чем речь

Мирный план США для завершения войны Украины с Россией может быть развит в более глубокие соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Он рассказал, что сегодня продолжалась работа над текстом того документа, который был наработан во время встречи украинской и американской делегаций в Женеве.
"Принципы этого документа могут быть развиты в более глубоких договоренностях. И это наш общий интерес - чтобы безопасность была реальной. Рассчитываю на дальнейшее активное сотрудничество с американской стороной и с президентом Трампом (Дональдом Трампом - ред.)", - отметил Зеленский.
По его словам, сейчас многое зависит от США, поскольку с американской силой в России считаются больше всего.
Также президент поблагодарил все страны, которые помогают Украине на пути к миру.
Напомним, сейчас США пытаются согласовать с Украиной и Россией мирный план, который устраивал бы обе стороны.
На выходных в Женеве прошли переговоры между украинскими и американскими чиновниками, в ходе которых некоторые пункты убрали из плана.
При этом в понедельник, 24 ноября, и сегодня, 25 ноября, в Абу-Даби проходили переговоры американских чиновников с российскими. Они также обсуждали условия мирного плана.
Президент США Дональд Трамп на этом фоне заявил, что заключение мирной сделки уже очень близко.
При этом в Белом доме отметили, что вопросы у Украины и России остаются только по нескольким пунктам мирного плана, но их можно будет решить.