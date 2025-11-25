UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський допустив розвиток мирного плану США: про що йдеться

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мирний план США для завершення війни України з Росією може бути розвинений у більш глибокі угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що сьогодні тривала робота над текстом того документа, який був напрацьований під час зустрічі української та американської делегацій у Женеві.

"Принципи цього документа можуть бути розвинені в більш глибоких домовленостях. І це наш спільний інтерес - щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною і з президентом Трампом (Дональдом Трампом - ред.)", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз багато що залежить від США, оскільки з американською силою в Росії рахуються найбільше.

Також президент подякував усім країнам, які допомагають Україні на шляху до миру.

Мирний план США

Нагадаємо, зараз США намагаються узгодити з Україною і Росією мирний план, який влаштовував би обидві сторони.

На вихідних у Женеві відбулися переговори між українськими та американськими чиновниками, під час яких деякі пункти прибрали з плану.

Водночас у понеділок, 24 листопада, і сьогодні, 25 листопада, в Абу-Дабі відбувалися переговори американських чиновників із російськими. Вони також обговорювали умови мирного плану.

Президент США Дональд Трамп на цьому тлі заявив, що укладення мирної угоди вже дуже близько.

Водночас у Білому домі зазначили, що питання в України і Росії залишаються тільки щодо кількох пунктів мирного плану, але їх можна буде вирішити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в Українімирний план США