Зеленський допустив розвиток мирного плану США: про що йдеться

Він розповів, що сьогодні тривала робота над текстом того документа, який був напрацьований під час зустрічі української та американської делегацій у Женеві.

"Принципи цього документа можуть бути розвинені в більш глибоких домовленостях. І це наш спільний інтерес - щоб безпека була реальною. Розраховую на подальшу активну співпрацю з американською стороною і з президентом Трампом (Дональдом Трампом - ред.)", - зазначив Зеленський.

За його словами, зараз багато що залежить від США, оскільки з американською силою в Росії рахуються найбільше.

Також президент подякував усім країнам, які допомагають Україні на шляху до миру.