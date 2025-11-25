ua en ru
У министра армии США оценили мирные переговоры с Россией в Абу-Даби

Абу-Даби, Вторник 25 ноября 2025 18:18
У министра армии США оценили мирные переговоры с Россией в Абу-Даби Фото: Дэн Дрисколл, министр армии США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Переговоры министра армии США Дэна Дрисколла с российской делегацией в Абу-Даби проходят хорошо.

Об этом заявил пресс-секретарь министра армии США Джефф Толберт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Толберт подчеркнул, что переговоры начались еще вчера, 24 ноября, вечером. Они продолжаются. Главная цель - достижение прочного мира в Украине.

"Переговоры идут хорошо, и мы по-прежнему настроены оптимистично", - заверил Толберт.

Переговоры США и России

Напомним, министр армии США Дэн Дрисколл ведет переговоры с российской делегацией после того, как он на прошлой неделе представил в Киеве мирный план Вашингтона.

Встреча американской и российской делегаций проходит в Абу-Даби.

Западные СМИ со ссылкой на источники пишут о том, что в ходе встречи Дрисколл представляет России обновленный мирный план, который был согласован во время встречи американской и украинской делегаций в Женеве.

Стоит заметить, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал неоднозначное заявление об обновленном мирном плане США.

Он пригрозил, что если новая версия плана "сотрет договоренности", к которым якобы пришли президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин, то "ситуация будет иной".

Также Лавров добавил, что Россия "приветствовала" первую версию плана, когда в него входило 28 пунктов. В частности, предусматривалось, что численность украинской армии будет ограничена, а Донецкая и Луганская области окажутся под полным контролем РФ.

Детальнее о переговорах США и России в Абу-Даби - в материале РБК-Украина.

