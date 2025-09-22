ВСУ продвигаются на Добропольском направлении. Сырский назвал площадь освобожденных территорий

Силы обороны Украины продолжают действия на Добропольском направлении. В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта и военную технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"Наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки восстановлен контроль над 1,3 километра квадратных, проведен поиск и уничтожение противника на территории 2,1 километра квадратных Покровского района Донецкой области", - рассказал он.

По его данным, штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 200 метров до 2,5 километров. Во время боевых действий было уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника составили 65 человек. Также ликвидировано 11 единиц военной техники, в том числе четыре артиллерийские системы, шесть беспилотников и один мотоцикл.

"Всего за время операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, освобождено 164,5 километра квадратных, еще 180,8 километра квадратных зачищено от ДРГ противника. Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, девять - зачищены от вражеских диверсантов", - заявил Сырский.

Он подчеркнул, что продолжается пополнение "обменного фонда" для возвращения защитников и защитниц из российского плена.

Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2696 человек, из них 1492 - безвозвратные.

Также уничтожено 856 единиц вооружения и военной техники, среди них: 12 танков, 38 боевых бронированных машин, 175 артиллерийских систем, 5 РСЗО, 441 единица автотехники, 58 мотоциклов и квадроциклов, 1 специальная техника и 173 беспилотника.