ВСУ продвигаются на Сумщине, у РФ значительные потери на Харьковщине, - Зеленский
Украинская армия имеет хорошие результаты в Сумской области. В то же время россияне несут значительные потери в Харьковской.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Глава государства проинформировал, что сегодня главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Есть хорошие результаты в пограничье Сумщины. Наши подразделения продолжают продвигаться в сторону государственной границы Украины", - заявил Зеленский.
Он выразил благодарность воинам 225-го отдельного штурмового полка и 71-й егерской бригады, а также проинформировал об успехах на других фронтах.Фото: карта DeepState относительно ситуации на фронте (скриншот)
"Значительные потери у россиян и на Харьковщине - в Купянске, и в Донецкой области. Продолжаем действовать на Добропольском направлении. Важно, что российские штурмы - отбиваются ребятами", - сказал глава государства.
Особую благодарность президент выразил воинам 1-го, 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад.
"Молодцы, ребята. Действуем в соответствии с ситуацией и в Запорожье", - резюмировал Зеленский.
Успехи ВСУ на фронте
Напомним, вчера Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска полностью провели российскую наступательную операцию на Сумы. Он отметил, что враг понес потери.
"Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь", - сообщил президент.
Также отметим, что согласно отчету Американского института изучения войны (ISW) за 12 сентября, российская армия продолжает атаковать в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, а также на ряде других направлений. Однако для РФ это результатов не приносит.