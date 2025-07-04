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США не прекращали военную помощь Украине, - Трамп

Пятница 04 июля 2025 00:56
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США не прекращали военную помощь Украине, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине, но в то же время должны учитывать собственные запасы.

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина.

В ответ на вопрос журналиста о том, почему были приостановлены поставки вооружения Украине, Трамп ответил: "Мы не прекращали. Мы предоставляем оружие, и мы уже предоставили очень много. Мы сотрудничаем с ними, пытаемся помочь, но не прекращали поставки".

В то же время Трамп раскритиковал действующую администрацию бывшего президента Джо Байдена, обвинив ее в чрезмерном выводе вооружений из США.

"Байден фактически опустошил нашу страну, отдав все оружие. Мы должны убедиться, что у нас достаточно и для себя", - добавил он.

США прекратили поставки оружия Украине

Вечером 1 июля ряд западных медиа сообщили о частичном приостановлении поставок оружия США в Украину. Эту информацию впоследствии подтвердили в Белом доме, отметив, что на данном этапе приоритетом остаются национальные интересы Соединенных Штатов.

По данным СМИ, речь идет об артиллерийских снарядах, переносных зенитных комплексах Stinger, а также ракетах типа Patriot и Hellfire. Как писало издание The Wall Street Journal, часть этого вооружения уже находится на складах в Польше.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на уровне рабочих групп продолжаются переговоры с американской стороной для выяснения всех обстоятельств. Тем временем в России новости о возможном прекращении поставок вооружений вызвали активную радость.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Военная помощь
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