Кремль сделал циничное заявление о паузе в поставках вооружения США для Украины. Москва утверждает, что чем меньше ракет получает Украина - тем якобы ближе конец войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, которого цитируют росСМИ .

"По всей видимости, просто промышленность не успевает производить ракеты в необходимом количестве. Тем более, много поставок очевидно было в Израиль, и на Украину они продолжаются. Поэтому определенные проблемы в этом плане есть", - сказал он.

При этом пресс-секретарь диктатора утверждает, что Россия "внимательно наблюдает" за ситуацией.

Песков также цинично заявил, что "ем меньше ракет поступает на Украину из-за границы, тем ближе конец СВО".