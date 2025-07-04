Поставки остановлены, а угрозы нет: СМИ раскрыли, почему Пентагон блокирует помощь Украине
США временно остановили поставки очередного пакета военной помощи Украине из-за якобы беспокойства относительно истощения арсеналов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.
Однако анализ Объединенного штаба Пентагона показал, что передача боеприпасов не угрожает обороноспособности американской армии.
По словам источников издания, инициатором приостановления стал министр обороны Пит Хегсет, который уже в третий раз блокирует помощь Украине.
Его шаг удивил Госдепартамент, союзников в Европе и вызвал возмущение среди обеих партий в Конгрессе США.
Демократ Адам Смит заявил, что аргументы Пентагона о недостатке запасов - ложные, ведь реальной угрозы не было зафиксировано.
"Мы не находимся на самом низком уровне запасов вооружения, чем в течение 3,5 лет конфликта в Украине", - отметил Смит.
Блокировка пакетов с оружием
Приостановление касается очередного пакета с оружием, которое уже частично находится в регионе.
Речь идет о высокоточных боеприпасах, включая Patriot, GMLRS, ракеты Hellfire и другое вооружение, которое могло бы защитить украинские города от российских ударов.
По данным источников, решение Хегсета поддержал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби - сторонник переориентации ресурсов США на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Мы не можем раздавать оружие всем в мире", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Украина, в свою очередь, призывает США разблокировать поставки, поскольку последние российские атаки стали самыми масштабными с 2022 года - только на прошлой неделе по стране выпустили 60 ракет и почти 500 дронов.
Остановка поставок оружия США
Напомним, что Белый дом объявил о паузе в поставках ракет для систем Patriot, управляемых авиабомб и артиллерийских снарядов в Украину. Эти вооружения являются ключевыми в обороне Украины, особенно в зоне обострения боевых действий.
Официальные лица США заявили, что боеприпасы не будут поставляться в Украину в течение нескольких месяцев.
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