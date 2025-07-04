Поставки остановлены, а угрозы нет: СМИ раскрыли, почему Пентагон блокирует помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Однако анализ Объединенного штаба Пентагона показал, что передача боеприпасов не угрожает обороноспособности американской армии.

По словам источников издания, инициатором приостановления стал министр обороны Пит Хегсет, который уже в третий раз блокирует помощь Украине.

Его шаг удивил Госдепартамент, союзников в Европе и вызвал возмущение среди обеих партий в Конгрессе США.

Демократ Адам Смит заявил, что аргументы Пентагона о недостатке запасов - ложные, ведь реальной угрозы не было зафиксировано.

"Мы не находимся на самом низком уровне запасов вооружения, чем в течение 3,5 лет конфликта в Украине", - отметил Смит.

Блокировка пакетов с оружием

Приостановление касается очередного пакета с оружием, которое уже частично находится в регионе.

Речь идет о высокоточных боеприпасах, включая Patriot, GMLRS, ракеты Hellfire и другое вооружение, которое могло бы защитить украинские города от российских ударов.

По данным источников, решение Хегсета поддержал заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби - сторонник переориентации ресурсов США на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы не можем раздавать оружие всем в мире", - заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Украина, в свою очередь, призывает США разблокировать поставки, поскольку последние российские атаки стали самыми масштабными с 2022 года - только на прошлой неделе по стране выпустили 60 ракет и почти 500 дронов.