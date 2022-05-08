Зеленський домовився з Трюдо про розширення економічного оборонного співробітництва

Канада та Україна розширять економічне й оборонне співробітництво між країнами. Такі домовленості були досягнуті під час візиту канадського прем'єра Джастіна Трюдо в Київ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне звернення глави держави.

"Я вдячний Джастіну за візит до нашої держави саме зараз, саме в цей день. Потужний жест підтримки та віри в майбутнє нашого народу", - зазначив Зеленський.

Президент поінформував про проведення двосторонніх переговорів української та канадської делегації.

"Домовилися про розширення економічного оборонного співробітництва. Маємо надзвичайне рішення Канади скасувати всі бар'єри в торгівлі терміном на один рік. Дякуємо, Канада!" - розповів глава держави.

Зеленський додав, що серед іншого, Канада має сильний потенціал у протимінній роботі.

"Розраховуємо, що цей потенціал буде застосований в Україні. Там, де російські окупанти залишили тисячі розтяжок і снарядів", - сказав президент.