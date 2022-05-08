Канада на рік скасовує всі мита на українські товари

Канада на рік скасувала митні збори на всі українські товари. Такий крок канадської влади відкриває для України ринки країн G7 і Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко в Facebook .

"Канада скасовує на 12 місяців всі мита на українські товари", - написала вона.

Свириденко додала, що про це сьогодні оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, це рішення канадської влади є продовженням ініціативи Євросоюзу і Великобританії щодо залучення України у власні промислові і торгові ланцюжки.

Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін своєю чергою зазначив, що скасування Канадою мит фактично відкриває ринки G7 і Євросоюзу для українських товарів.