Канада на рік скасовує всі мита на українські товари
Канада на рік скасувала митні збори на всі українські товари. Такий крок канадської влади відкриває для України ринки країн G7 і Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко в Facebook.
"Канада скасовує на 12 місяців всі мита на українські товари", - написала вона.
Свириденко додала, що про це сьогодні оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За її словами, це рішення канадської влади є продовженням ініціативи Євросоюзу і Великобританії щодо залучення України у власні промислові і торгові ланцюжки.
Перший заступник міністра економіки України Денис Кудін своєю чергою зазначив, що скасування Канадою мит фактично відкриває ринки G7 і Євросоюзу для українських товарів.
Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшла зустріч Зеленського і Трюдо.
Зазначимо, напередодні візиту канадського прем'єра в Україну стало відомо про плани Києва та Оттави розширити угоду про зону вільної торгівлі.
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