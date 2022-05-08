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Зеленский договорился с Трюдо о расширении экономического оборонного сотрудничества

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Воскресенье 08 мая 2022 23:44
Зеленский договорился с Трюдо о расширении экономического оборонного сотрудничества Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Канада и Украина расширят экономическое и оборонное сотрудничество между странами. Такие договоренности были достигнуты в ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночное обращение главы государства.

"Я благодарен Джастину за визит в наше государство именно сейчас, именно в этот день. Мощный жест поддержки и веры в будущее нашего народа", - отметил Зеленский.

Президент проинформировал о проведении двухсторонних переговоров украинской и канадской делегации.

"Договорились о расширении экономического оборонного сотрудничества. Имеем чрезвычайное решение Канады отменить все барьеры в торговле сроком на один год. Благодарим, Канада!" - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что среди прочего, Канада имеет сильный потенциал в противоминной работе.

"Рассчитываем, что этот потенциал будет применен в Украине. Там, где российские оккупанты оставили тысячи растяжек и снарядов", - сказал президент.

Как сообщалось, Канада на год отменила таможенные пошлины на все украинские товары. Такой шаг канадских властей открывает для Украины рынки стран G7 и Евросоюза.

Также мы писали, что в апреле в Канаде парламент на голосовании единогласным решением признал российские атаки в Украине геноцидом.

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Владимир Зеленский Канада Джастин Трюдо
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