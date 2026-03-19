Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: делегация Украины едет на мирные переговоры в США, но не в полном составе

20:28 19.03.2026 Чт
2 мин
Когда пройдет новый раунд мирных переговоров?
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Мирные переговоры по завершению войны РФ против Украины возобновятся в ближайшие дни. Украинские чиновники уже отправились в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул важность сигналов от США о том, что они готовы возобновить работу в разных форматах переговоров для завершения войны РФ против Украины.

По словам Зеленского, время завершать переговорную паузу. Украинская сторона делает все, чтобы переговоры были содержательными.

"Украинская команда - именно политическая часть переговорной группы - уже в пути, в эту субботу (21 марта - ред.) мы ожидаем встречи в Соединенных Штатах Америки", - добавил президент.

Он рассказал, что сегодня детально обсудил переговорный процесс с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым и лидером фракции СН в Раде Давидом Арахамией. Также во встречах участвовать будет первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

"Наш приоритет - сделать все для достойного мира. Я благодарю всех, кто с этим помогает", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры были на паузе

Напомним, изначально новый раунд трехсторонних переговоров Украины, России и США должен был состояться с 5 по 8 марта. Переговоры планировались в Абу-Даби.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, стороны рассматривали другую локацию из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Но встреча так и не состоялась, поскольку США были сфокусированы на своей операции против Ирана.

На прошлой неделе глава украинского государства рассказал, что в Вашингтоне заявили о готовности к новой встрече, но только на территории США. Американским чиновникам сейчас нельзя покидать страну из-за ситуации с безопасностью.

