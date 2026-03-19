Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський: делегація України їде на мирні переговори у США, але не в повному складі

20:28 19.03.2026 Чт
2 хв
Коли відбудеться новий раунд мирних переговорів?
aimg Іван Носальський
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Мирні переговори щодо завершення війни РФ проти України відновляться найближчими днями. Українські чиновники вже вирушили до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський назвав п'ять причин, чому РФ почуватиметься сильнішою на переговорах

Голова держави наголосив на важливості сигналів від США про те, що вони готові відновити роботу в різних форматах переговорів для завершення війни РФ проти України.

За словами Зеленського, час завершувати переговорну паузу. Українська сторона робить усе, щоб переговори були змістовними.

"Українська команда - саме політична частина переговорної групи - вже в дорозі, цієї суботи (21 березня - ред.) ми очікуємо на зустріч у Сполучених Штатах Америки", - додав президент.

Він розповів, що сьогодні детально обговорив переговорний процес із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента України Кирилом Будановим і лідером фракції СН у Раді Давидом Арахамією. Також у зустрічах братиме участь перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

"Наш пріоритет - зробити все для достойного миру. Я дякую всім, хто з цим допомагає", - наголосив Зеленський.

Переговори були на паузі

Нагадаємо, спочатку новий раунд тристоронніх переговорів України, Росії та США мав відбутися з 5 по 8 березня. Переговори планували в Абу-Дабі.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, сторони розглядали іншу локацію через бойові дії на Близькому Сході.

Але зустріч так і не відбулася, оскільки США були сфокусовані на своїй операції проти Ірану.

Минулого тижня глава української держави розповів, що у Вашингтоні заявили про готовність до нової зустрічі, але тільки на території США. Американським чиновникам зараз не можна залишати країну через ситуацію з безпекою.

