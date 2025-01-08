Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе: она обеспечивала топливом аэродром

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Украинские воины атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Как известно, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, произошел масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект".

Генштаб ВСУ отмечает, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.

За операцией стояли подразделения Главного управления разведки Минобороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - говорится в сообщении.

Фото: Энгельс на карте (скриншот google.com/maps)

Аэродром "Энгельс-2"

Аэродром "Энгельс-2" расположен возле одноименного города Энгельс в Саратовской области. Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории подконтрольной Украине составляет около 700 километров.

"Энгельс-2" считают одной из крупнейших авиабаз в России. Там базируются стратегические бомбардировщики, в частности Ту-95МС и Ту-160.

Ранее эта авиабаза уже была атакована украинскими спецслужбами. Так, 5 декабря 2022 года в результате взрывов получили повреждения два Ту-95МС. По сообщению ГУР Минобороны, авиабаза была атакована с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж", которые были начинены взрывчаткой.