Минобороны Польши о "Рамштайне": может быть последней встречей такого формата

Завтра, 9 января, состоится очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе"Рамштайн". Но встреча может быть последней в таком формате.

"Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности. Я считаю, что НАТО должен взять на себя большее бремя, как он взял на себя большее бремя сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке", - заявил глава ведомства.

Он напомнил, что сейчас его страна вместе с Германией, а также Италией возглавляет коалицию бронетанковых сил. Поэтому на встрече "Рамштайн" он планирует представить те достижения, которые уже есть за плечами за время полномасштабной войны.