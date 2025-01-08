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КАБы взорвались среди скопления людей: что сейчас известно о последствиях удара по Запорожью

Запорожье, Среда 08 января 2025 20:14
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КАБы взорвались среди скопления людей: что сейчас известно о последствиях удара по Запорожью Фото: в Запорожье 32 пострадавших из-за обстрела авиабомбами РФ 8 января (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Запорожье уже 32 раненых из-за обстрела КАБами 8 января. Авиабомбы взорвались среди скопления людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Запорожье. По состоянию на сейчас (19:40) известно о 13 погибших и 32 раненых людях", - говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, большинство пострадавших находились на улице и в общественном транспорте на момент российских авиаударов.

Два удара, взрывы бомб среди скопления людей

Россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории Запорожья.

"Они взорвались среди скопления людей - вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Полицейские парамедики спасли 5 человек", - отметили в МВД.

Последствия атаки РФ

Из-за обстрела КАБами, загорелись здание и автотранспорт. Спасатели уже успели потушить пожар в административном здании и автомобилях.

Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обстрел Запорожья

Российские войска нанесли удары КАБами по Запорожью около 16:00 среды, 8 января. Эпицентром ударов стал Шевченковский район города.

Сначала сообщалось о трех раненых и одном погибшем. Позже количество пострадавших и жертв начало стремительно расти.

По последним данным, в Запорожье 13 человек погибли, еще 29 были ранены. Среди пострадавших - 13-летняя девочка. Сейчас четверо людей, которые находятся в больницах, в тяжелом состоянии.

Добавим, что в России уже назвали "виновных" в собственном обстреле Запорожья. Оккупанты воспользовались уже знакомой "стратегией" в поиске "причастных".

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