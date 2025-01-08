Ушел в СОЧ. Правоохранители задержали командира одной из рот 155-й ОМБр

Украинские правоохранители задержали командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской. Он самовольно оставил часть и призывал к этому подчиненных солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram .

"Сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении командиру одной из рот 155 отдельной механизированной бригады, который не только сам самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал на это своих подчиненных", - сказано в сообщении ГБР.

Фото: задержание командира одной из рот 155-й ОМБр (dbr.gov.ua)

Правоохранители уточняют, что старший лейтенант в конце прошлого года отказался выполнять приказ о передаче роты, которую он возглавлял, в оперативное подчинение другого подразделения. Вместо этого он приказал своим бойцам бежать без оружия и сам самовольно покинул место несения службы.

Командира задержали сегодня, 8 января, в Ровенской области. Его уже доставили в Киев и сообщили о подозрении в СОЧ и отказе выполнять приказ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог. Каков размер залога - не уточняется.