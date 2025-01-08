ВСУ ударили по важному командному пункту оккупантов в Донецкой области
ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Сегодня (8 января, - ред) Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как рассказали в Генштабе, российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против ВСУ и гражданского населения, в частности жителей Курахово.
"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц", - констатировали военные.
Где расположен Харцызк
Харцызск - город в Донецком районе Донецкой области Украины. Административный центр Харцызской городской общины, с 2014 года город оккупирован российскими войсками.
Где расположен Харцызск (deepstatemap.live)
Удары Сил обороны по командным пунктам РФ
силы обороны постоянно бьют по командным пунктам российских войск, чтобы ослабить группировку оккупантов на том или ином направлении. Например, на днях ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт РФ.
Отметим, что Кураховское направление ьявляется одним из самых тяжелых вместе с Покровским. На утро 8 января Силы обороны отбили 25 атак позиций украинских войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.
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