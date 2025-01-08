ВСУ ударили по важному командному пункту оккупантов в Донецкой области

ВСУ ударили по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ. Он располагался в захваченном Харцызске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"Сегодня (8 января, - ред) Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Генштабе, российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против ВСУ и гражданского населения, в частности жителей Курахово.

"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц", - констатировали военные.

Где расположен Харцызк

Харцызск - город в Донецком районе Донецкой области Украины. Административный центр Харцызской городской общины, с 2014 года город оккупирован российскими войсками.

Где расположен Харцызск (deepstatemap.live)