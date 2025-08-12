ua en ru
Россия, Вторник 12 августа 2025 04:12
Саратовский НПЗ "Роснефти" прекратил работу после атаки дронов, - Bloomberg Иллюстративное фото: скважина "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, это уже третий российский НПЗ, который пострадал от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в этом месяце.

Известно, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Поволжье, имеет проектную мощность переработки около 140 тысяч баррелей нефти в сутки. В целом его годовая мощность составляет около 7 млн тонн нефти.

Завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть" и выпускает более 20 видов продукции.

Длительная остановка этого предприятия может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке России, особенно в условиях сезонного роста спроса на топливо.

Пресс-служба "Роснефти" пока не предоставила комментариев по инциденту.

Удар дронами по российским НЗП

Ночью 10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому НПЗ в России - на расстоянии около 600 км от государственной границы Украины. В результате инцидента один человек погиб, несколько человек получили ранения, а также были повреждены жилые и промышленные объекты.

Атака беспилотниками повредила две из трех основных единиц переработки на Рязанском НЗП, что привело к остановке примерно половины его мощностей.

Кроме Рязанского НПЗ, ударом дронов был также поврежден Новокуйбышевский завод "Роснефти". Он полностью остановил работу со 2 августа.

