Саратовский НПЗ "Роснефти" прекратил работу после атаки дронов, - Bloomberg

Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, это уже третий российский НПЗ, который пострадал от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в этом месяце.

Известно, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Поволжье, имеет проектную мощность переработки около 140 тысяч баррелей нефти в сутки. В целом его годовая мощность составляет около 7 млн тонн нефти.

Завод входит в структуру нефтяной компании "Роснефть" и выпускает более 20 видов продукции.

Длительная остановка этого предприятия может повлиять на поставки бензина на внутреннем рынке России, особенно в условиях сезонного роста спроса на топливо.

Пресс-служба "Роснефти" пока не предоставила комментариев по инциденту.