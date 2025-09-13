За 1500 км от Украины: россияне жалуются на атаку дронов в Башкортостане (фото, видео)

Российские медиа сообщают, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане. Объект расположен примерно в 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Местные жители сообщили, что сегодня на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел сильный пожар.

Примечательно, что россияне даже поделились видео, на котором был зафиксирован прилет по заводу.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подтвердил, что сегодня, 13 сентября, предприятие "Башнефти" подверглось террористической атаке беспилотников.

По его словам, один из дронов был обнаружен, за ним велась слежка. Силами охраны предприятия был открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.

"Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который сейчас ликвидируют", - сказал Хабиров.

После этого якобы был сбит еще один беспилотник.

"Масштаб последствий его падения пока уточняется. Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится под контролем", - добавил глава Республики.

Стоит заметить, что местные жители писали о сильном пожаре, вспыхнувшем на территории завода.