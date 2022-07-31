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Червоний хрест не пустили до українських полонених в Оленівці

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Україна, Неділя 31 липня 2022 11:27
Червоний хрест не пустили до українських полонених в Оленівці Фото: МКЧХ не пустили до українських полонених в Оленівці (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російська сторона не дала доступ представникам Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) до українських полонених у колонії Оленівки Донецької області, де 29 липня було вбито та поранено близько 200 солдатів з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації у Twitter.

"Для ясності, вчорашнє наше прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволене", - йдеться в ньому.

В організації зазначили, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є зобов'язанням сторін у конфлікті відповідно до Женевських конвенцій.

Нагадаємо, в результаті теракту в Оленівці загинули не менше 50 українських полонених, Київ перевіряє списки жертв, які оприлюднили в Росії.

ООН вже заявила про готовність направити своїх експертів.

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