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Втрата площ та зниження врожайності: що буде з зерном в Україні цього року

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 13:46
Втрата площ та зниження врожайності: що буде з зерном в Україні цього року Фото: врожай зернових у 2022 році впаде до 55 млн тонн (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна цього року через війну втратить чверть площ до збирання зернових. Врожай скоротиться на приблизно на третину - до 55 млн тонн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Єлизавета Малишко, провідний експерт компанії "УкрАгроКонсалт".

Втрата 25% площ

"Втрати посівних площ десь 10-12%. Але це посівних. Тому що в нас було посіяно озимої пшениці лише трохи менше, ніж минулого року, коли були рекордні площі. І озимого ячменю десь на 10% менше. Тобто цифри озимих зернових можна порівнювати з минулорічними", - сказала вона.

За її словами, втрати будуть за рахунок різниці між посівними та площами до збирання. "Тому що таких великих втрат у нас не було ніколи. Були за рахунок погодних умов. А зараз у нас тільки пшениці можуть бути втрати до 2 млн гектарів площ", - повідомила експерт.

За її словами, наразі в південних і східних областях буде різниця між посівними площами і площами до збирання. Вони постраждали через російське вторгнення, за ними відсутня якась звітність. Що там буде до збирання - невідомо. Тому важко прогнозувати, що з них буде отримано.

"Наразі вся прогнозна статистика спирається на те, що до збирання буде на 25% менше площ, ніж минулого року", - сказала вона.

Падіння врожайності

Деякі втрати будуть і по врожайності. Хоча зараз повідомляється, що фермери мають достатньо ресурсів для роботи, врожайність буде нижче, ніж трендова. Але в цілому по зерновим можна буде зібрати десь 4,7 тони з гектара, сказала Малишко, відзначивши, що це досить хороші цифри. (За даними Держстату, у 2021 році середня врожайність склала 5,4 тони з гектара, - ред.)

Зменшення врожаю на 35%

Малишко повідомила, що "УкрАгроКонсалт" прогнозує врожай зернових у 2022 році на рівні 55 млн тонн, що на 30 млн тонн менше, ніж рекорд 2021 року - 85,7 млн тонн.

"Перспективи урожаю досить непогані. За прогнозами нашої компанії пшениці буде зібрано близько 20 млн тонн проти 32,2 минулого року. По ячменю десь 5,8-5,9 млн тонн, минулого року було 9,4 млн тонн", - сказала вона.

Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що урожай зерна в Україні цього року скоротиться приблизно на 30 млн тонн, або на 35%.

За даними Мінагрополітики, сівба ярих зернових і зернобобових в Україні завершена на 75% від показників минулого року.

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Міністерство аграрної політики
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