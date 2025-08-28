RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский: ждем старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время

Фото: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства рассказал, что он провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил за сочувствие и солидарность с украинцами после жестокого удара России по Украине. 

Зеленский напомнил, что главной целью атаки стал Киев. Поисково-спасательная операция все еще продолжается. 

В ходе разговора президент Украины и глава Еврокомиссии обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и в целом российской агрессии, а также для гарантирования украинцам настоящей безопасности. 

Зеленский подчеркнул, что пока со стороны России не будет реальных шагов к миру, давление на нее необходимо усиливать. В частности, фон дер Ляйен рассказала о подготовке нового санкционного пакета и координацию с другими партнерами. 

"Также говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем позитивного решения в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Вступительные переговоры

Напомним, Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

Но вчера, 27 августа, стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии.

Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

При этом уже сегодня, 28 августа, Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка посетил Будапешт и обсудил с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой возможность начала вступительных переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВенгрияВступление в ЕСУрсула фон дер Ляйен