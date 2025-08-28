Зеленский: ждем старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время

Глава государства рассказал, что он провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил за сочувствие и солидарность с украинцами после жестокого удара России по Украине.

Зеленский напомнил, что главной целью атаки стал Киев. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.

В ходе разговора президент Украины и глава Еврокомиссии обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и в целом российской агрессии, а также для гарантирования украинцам настоящей безопасности.

Зеленский подчеркнул, что пока со стороны России не будет реальных шагов к миру, давление на нее необходимо усиливать. В частности, фон дер Ляйен рассказала о подготовке нового санкционного пакета и координацию с другими партнерами.

"Также говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем позитивного решения в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.