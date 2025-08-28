UA

Зеленський: чекаємо на старт переговорів про вступ України до ЄС найближчим часом

Фото: голова ЄК Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна очікує, що країни Євросоюзу ухвалять рішення про початок вступних переговорів уже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Голова держави розповів, що він провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він подякував за співчуття і солідарність з українцями після жорстокого удару Росії по Україні.

Зеленський нагадав, що головною ціллю атаки став Київ. Пошуково-рятувальна операція все ще триває.

Під час розмови президент України і голова Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинки вбивств і загалом російської агресії, а також для гарантування українцям справжньої безпеки.

Зеленський підкреслив, що поки з боку Росії не буде реальних кроків до миру, тиск на неї необхідно посилювати. Зокрема, фон дер Ляєн розповіла про підготовку нового санкційного пакета та координацію з іншими партнерами.

"Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом", - наголосив Зеленський.

 

Вступні переговори

Нагадаємо, Євросоюз не може розпочати вступні переговори з Україною виключно через позицію Угорщини. Будапешт наклав своє вето на старт переговорів.

Але вчора, 27 серпня, стало відомо, що Литва запропонувала план про початок вступних переговорів без згоди Угорщини.

Згідно з ідеєю Вільнюса, технічний запуск переговорів можна здійснити на рівні 26 держав-членів блоку.

При цьому вже сьогодні, 28 серпня, Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка відвідав Будапешт і обговорив з міністром Угорщини у справах ЄС Яношем Бокою можливість початку вступних переговорів.

