Киев и Будапешт обсудили условия по разблокированию вступления Украины в ЕС

Четверг 28 августа 2025 00:50
Киев и Будапешт обсудили условия по разблокированию вступления Украины в ЕС Фото: Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка посетил Будапешт. Он провел переговоры по продвижению процесса евроинтеграции Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Качка написал в Facebook.

Качка встретился с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой, заместителем министра иностранных дел Левенте Мадяром и министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

В рамках переговоров стороны обсудили прогресс Украины в процессе евроинтеграции, подготовку к открытию первых переговорных кластеров, вопросы защиты прав национальных меньшинств, инициативы по обеспечению устойчивого мира, а также перспективы развития двусторонних отношений.

Качка акцентировал на том, что прямой диалог и сотрудничество между Украиной и Венгрией является самым эффективным путем для реализации общих интересов двух стран. Он подчеркнул, что интеграция Украины в ЕС будет способствовать укреплению украинско-венгерских отношений и развитию взаимодействия между обществами обоих государств.

Венгрия выступает против присоединения Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС. Так, в июне, накануне саммита ЕС Орбан отметил, что война в Украине является "главной проблемой", и поэтому Венгрия якобы не готова поддерживать интеграцию страны, которая находится в состоянии вооруженного конфликта.

Как признал несколько месяцев назад глава польской дипломатии Радослав Сикорский, главным поражением его страны во время председательства в Совете ЕС стало то, что из-за вето Будапешта так и не удалось открыть ни одного раздела переговоров с Киевом.

Из-за такой позиции Орбан даже получил звонок от своего союзника по идеологии - президента США Дональда Трампа.

Впрочем, ожидать, что в ближайшее время Венгрия изменит свою линию, не стоит. Ведь Орбан заявлял, что приложит все усилия для того, чтобы не допустить вступления Украины в Европейский Союз. Ведь в противном случае его "будет мучить совесть".

